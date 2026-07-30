Liberia tras ser enviado al fútbol aficionado: "Resulta difícil comprender"

El Municipal Liberia emitió un comunicado de prensa luego de que la Federación Costarricense de Fútbol informara que el club fue enviado al fútbol aficionado.

Los liberianos indicaron que respetan la organización y los procedimientos, pero no comparten "la valoración ni las conclusiones contenidas en la resolución, al considerar que existen aspectos técnicos, contables, financieros y jurídicos que deben ser revisados integralmente".



"La documentación y las subsanaciones solicitadas fueron presentadas dentro de los plazos establecidos, con el acompañamiento de más de cuatro profesionales especializados en las áreas legal, contable, financiera y administrativa", indicó la institución.



Además, el club presentará un recurso de revocatoria con apelación en subsidio para buscar revertir la decisión.



"Resulta difícil comprender que Municipal Liberia, después de consolidarse durante los últimos cinco años como una institución reconocida nacionalmente por su organización, crecimiento deportivo y adecuado cumplimiento de los procesos de licenciamiento, enfrente hoy una decisión de esta magnitud derivada de diferencias de interpretación y valoración técnica", agrega el texto publicado en las redes sociales.





De esta manera, Liberia no pudo tener la licencia ni en Primera ni en Segunda División.



El pasado 30 de junio, el Comité de Licencias detectó graves faltas e inconsistencias en la información legal presentada por Horus Fútbol Club S.A.D., sociedad encargada de la administración del equipo.



Según explicó la FCRF, el club no cumplió con el criterio legal, una situación que, de acuerdo con el organismo, contraviene los principios de "Fair Play" y transparencia financiera, pilares fundamentales dentro del sistema de licenciamiento.



La decisión viene luego de que el pasado 18 de junio el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuviera al presidente del club, Wilder Eusse Osorio, tras una solicitud de extradición presentada por los Estados Unidos por acusación de narcotráfico.