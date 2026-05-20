Liberia suma otro portero de nivel a su plantel

Municipal Liberia sigue reforzando su planilla. Este miércoles anunció la llegada de Rodiney Leal, quien fue portero de Guadalupe en las temporadas pasadas.

El guardameta, nacido en Nicoya, firmó un contrato por dos años con el que será su tercer equipo, tras defender el arco de la ADG y de Guadalupe.

Leal llega a una oncena que cuenta con un portero veterano e indiscutible como Anthony Monreal.

El mexicano disputó 20 partidos en el Clausura y fue el guardameta con más atajadas del campeonato, con 27 intervenciones.

Rodiney, empatado en el segundo lugar con 21 salvadas, fue titular en 11 partidos con el equipo que perdió la categoría.

Cabe recordar que recientemente Liberia anunció la extensión de contrato de José Saturnino Cardozo, quien ha llevado al club a disputar dos semifinales consecutivas.