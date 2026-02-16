Liberia sobre jugadas polémicas: “Gracias señor Enrique Osses y colaboradores”

En Liberia hay molestia con el arbitraje y utilizaron sus redes sociales para hacerlo público.

Con un video le dejan este mensaje al referato nacional: “Gracias señor Enrique Osses y colaboradores, se demuestra el progreso que estamos teniendo de la mano de sus trabajos”.

<span id="selectionBoundary_1771268180477_8399070833051039" class="rangySelectionBoundary" style="line-height:0;display:none">﻿</span>



Esto sucede un día después de caer en casa ante Saprissa por la mínima, con un gol que fue avalado por el VAR.

Liberia no ha tenido un buen semestre en el torneo. Están en lo más bajo, con solo cinco puntos tras siete juegos, los mismos que Guadalupe.

En el video se observa la jugada del tanto morado de este domingo, además de varias entradas contra jugadores liberianos.



