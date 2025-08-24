EN VIVO
Liberia sigue intratable y golea al Puntarenas FC en casa

Los liberianos se mantienen como líderes del certamen.

Prensa Liberia
Por José Fernando Araya |23 de agosto de 2025, 20:37 PM

Liberia sigue por el camino correcto en el Torneo de Apertura 2025, pues, este sábado sumó una victoria más al derrotar 0-3 a Puntarenas FC en su propia cancha. 

Los pamperos amargaron el regreso de los porteños a su reducto, el Lito Pérez, tras volver a tener su aval para disputar partidos en su estadio, eso sí, sin público. 

Sin embargo, tuvieron que esperar más de una hora y media para que el partido se pudiera disputar, pues hubo un retraso por tormenta eléctrica y fuertes lluvias. 

La victoria liberiana la comenzó a gestar José Joaquín Huertas, quien transformó un tiro libre en un verdadero balazo para el 0-1 al minuto 29. Vaya dardo el de Huertas, dentro de los mejores goles del certamen, sin duda. 

Tras de cuernos palos para los porteños que perdieron a Daniel Colindres por expulsión tras doble amarilla luego de una plancha al 38'. 

Liberia terminó de sentenciar el partido en la complementaria con dos tantos más; el primero obra del paraguayo Fernando Lesme al 73’ en su primer gol del torneo y otro tanto más del joven Paúl González, de apenas 16 años, quien en su primera pelota puso el 0-3 definitivo. 

La victoria deja a Liberia como líder del torneo con 11 puntos y se mantiene como el único equipo invicto del certamen. 

