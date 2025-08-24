Liberia sigue intratable y golea al Puntarenas FC en casa
Los liberianos se mantienen como líderes del certamen.
Liberia sigue por el camino correcto en el Torneo de Apertura 2025, pues, este sábado sumó una victoria más al derrotar 0-3 a Puntarenas FC en su propia cancha.
Los pamperos amargaron el regreso de los porteños a su reducto, el Lito Pérez, tras volver a tener su aval para disputar partidos en su estadio, eso sí, sin público.
Sin embargo, tuvieron que esperar más de una hora y media para que el partido se pudiera disputar, pues hubo un retraso por tormenta eléctrica y fuertes lluvias.
La victoria liberiana la comenzó a gestar José Joaquín Huertas, quien transformó un tiro libre en un verdadero balazo para el 0-1 al minuto 29. Vaya dardo el de Huertas, dentro de los mejores goles del certamen, sin duda.
Tras de cuernos palos para los porteños que perdieron a Daniel Colindres por expulsión tras doble amarilla luego de una plancha al 38'.
Liberia terminó de sentenciar el partido en la complementaria con dos tantos más; el primero obra del paraguayo Fernando Lesme al 73’ en su primer gol del torneo y otro tanto más del joven Paúl González, de apenas 16 años, quien en su primera pelota puso el 0-3 definitivo.
La victoria deja a Liberia como líder del torneo con 11 puntos y se mantiene como el único equipo invicto del certamen.