Liberia sigue intratable y golea al Puntarenas FC en casa

Liberia sigue por el camino correcto en el Torneo de Apertura 2025, pues, este sábado sumó una victoria más al derrotar 0-3 a Puntarenas FC en su propia cancha.

Los pamperos amargaron el regreso de los porteños a su reducto, el Lito Pérez, tras volver a tener su aval para disputar partidos en su estadio, eso sí, sin público.

Sin embargo, tuvieron que esperar más de una hora y media para que el partido se pudiera disputar, pues hubo un retraso por tormenta eléctrica y fuertes lluvias.

​La victoria liberiana la comenzó a gestar José Joaquín Huertas, quien transformó un tiro libre en un verdadero balazo para el 0-1 al minuto 29. Vaya dardo el de Huertas, dentro de los mejores goles del certamen, sin duda.

Tras de cuernos palos para los porteños que perdieron a Daniel Colindres por expulsión tras doble amarilla luego de una plancha al 38'.

Liberia terminó de sentenciar el partido en la complementaria con dos tantos más; el primero obra del paraguayo Fernando Lesme al 73’ en su primer gol del torneo y otro tanto más del joven Paúl González, de apenas 16 años, quien en su primera pelota puso el 0-3 definitivo.

La victoria deja a Liberia como líder del torneo con 11 puntos y se mantiene como el único equipo invicto del certamen.