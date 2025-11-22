Municipal Liberia
Liberia sigue con su sueño intacto
Los liberianos triunfaron ante Guadalupe.
El equipo de Liberia continúa con su sueño de clasificar a semifinales.
Los liberianos hicieron respetar su casa, el estadio Edgardo Baltodano Briceño, y triunfaron por la mínima contra Guadalupe.
El jugador Cristian Reyes (72’) fue quien se encargó de anotar el único gol del compromiso.
A falta de dos partidos para que finalice la fase regular, Liberia ocupa el tercer lugar con 26 puntos.
Cartaginés, Pérez Zeledón y el Herediano también luchan por seguir con vida en el actual campeonato.