Club Sport Herediano
Liberia se trae abajo invicto de Herediano
Los liberianos frenaron en seco a los rojiamarillos e hicieron respetar el estadio Edgardo Baltodano Briceño.
El Municipal Liberia se trajo abajo el invicto de Herediano al vencerlo 1-0 al estadio Edgardo Baltodano Briceño.
El juego fue muy parejo y reñido, no por casualidad el gol llegó al 81'.
El jugador Randy Ramírez concretó el único tanto del encuentro tras un pase de Mauricio Villalobos.
Los heredianos intentaron atacar, pero los liberianos respondieron con equilibrio.
Con este empate, por el momento, los heredianos continúan primeros con nueve puntos, mientras que los liberianos son quintos con cinco unidades.
⏰ 81' Gol de Randy Ramírez que coloca el 1-0 para Liberia. pic.twitter.com/4Fxl0uyhgn— FUTV (@FUTVCR) January 25, 2026