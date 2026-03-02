Liberia se sacude con victoria ante Sporting FC

Liberia se sacudió en el Torneo de Clausura 2026 al derrotar a Sporting FC 1-0 en su estadio el Edgardo Baltodano Briceño.

Los guanacastecos venían urgidos por sumar de tres, ya que llevaban tres compromisos sin contabilizar puntos.

La victoria llegó gracias a un único tanto de Joaquín Alonso Hernández al minuto 51, luego de un rebote en el área y encontrarse un balón suelto.

Sporting FC lo intentó en pies de Marco Ureña y un cabezazo de Giancarlo González, pero al final el marcador no cambió.

Incluso, los liberianos terminaron con un hombre menos tras ser expulsado Yoserth Hernández al 78’ por roja directa tras una artera falta.

De esta forma, los albinegros no lograron sacar ventaja de la derrota de Guadalupe FC a primera hora a manos de Saprissa, por lo que la lucha por el no descenso continúa en una diferencia de cuatro con Sporting con 24 unidades, y los guadalupanos se quedaron en 18.

Liberia sale así de la última posición del Clausura 2026, donde no han tenido la claridad y constancia del certamen pasado.



