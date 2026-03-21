Liberia se mete en la lucha con victoria clave en Puntarenas

Liberia consiguió una victoria clave en sus aspiraciones por clasificar al derrotar 0-1 a Puntarenas FC en el propio Lito Pérez.

Los liberianos supieron aprovechar un autogol para sacar ventaja y aguantar en la cancha complicada porteña, pese a que lograron controlar la presión de buena manera.

El único tanto llegó obra del infortunio. En un cobro de esquina, una pelota quedó en el centro e Ignacio Gómez, en un extraño intento de despeje, terminó por meter la pelota en el arco en apenas 10 minutos.

La ventaja tempranera hacía creer que el juego traería más goles, sin embargo, el 0-1 se fue extendiendo cada vez más hasta el pitazo final.

Los liberianos llegan así a 18 unidades y meten presión a la Liga que visitará al Herediano este sábado, pues amenaza seriamente su cuarto lugar al igualarlo en puntos.

Por su parte, Puntarenas queda en 15 unidades y comienza a ceder terreno a falta de cinco fechas para el cierre de la fase regular.



