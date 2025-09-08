Liberia recupera la cima del Apertura 2025 con victoria 2-1 ante Sporting

Este domingo, Liberia recuperó el liderato del Apertura 2025, luego de que estuviera en manos de Pérez Zeledón por varias horas.

Los de la Ciudad Blanca sabían que tenían que ganar cuando salieron al terreno de juego del Edgardo Baltodano. Lo lograron con marcador de 2-1 ante un Sporting que continúa acumulando malos resultados.

Al ver los goles de los pupilos de José Saturnino Cardozo, quedan claras dos cosas: Liberia es un equipo bien trabajado y con aspiraciones en la parte alta, mientras que los josefinos no encuentran el rumbo y siguen en lo más bajo de la clasificación.

El primer gol cayó apenas a los 10 segundos del encuentro, cuando Adrián Chévez aprovechó una desconcentración en la marca para abrir el marcador.

El segundo tanto llegó al 74’ en una jugada de balón parado mal defendida, que permitió una ejecución perfecta para que Waylon Francis cabeceara sin marca en el área grande de Leo Moreira.

El descuento de Sporting llegó desde el punto de penal al 13’, y aunque hubo momentos de paridad, Liberia siempre apostó por el ataque y consiguió tres puntos justos.

En la jornada 8, Liberia visitará a Alajuelense, mientras que Sporting enfrentará a Herediano.