Liberia recupera a una de sus figuras de cara a las semifinales

Liberia se prepara con convicción de cara a la serie de semifinales ante Saprissa que comenzará este domingo a las 4 p.m.

Y dentro de esa preparación, los liberianos recibieron una muy buena noticia y es la recuperación de una de sus figuras en el torneo.

Se trata del volante Mauricio Villalobos, exmorado que se perdió varias fechas debido a una lesión.

“Mauricio Villalobos se integró a los entrenamientos con el primer equipo aurinegro”, anunció el club este jueves.

Villalobos tuvo que necesitar cirugía, luego de sufrir una fractura de mandíbula tras una entrada del defensor de Herediano, Jesús Everardo Rubio, el pasado mes de marzo.

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El futbolista podría ver minutos ante Saprissa en una serie que comenzará el domingo en el Edgardo Baltodano Briceño y cerrará la próxima semana en el Ricardo Saprissa.



