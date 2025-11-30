Deportivo Saprissa
Liberia quiere sellar su boleto a semifinales en casa del Saprissa
Una estadística le da esperanza a Liberia en su visita a Tibás
El encuentro entre Saprissa y Liberia de esta tarde en Tibás puede ser el último empujón de la visita en su camino a semifinales.
Liberia necesita solo un punto para sellar su boleto, y esta estadística abre la esperanza.
“Los últimos tres juegos entre ambos en San Juan de Tibás han finalizado en empate”, recordó la Unafut.
Esa unidad genera la distancia necesaria para que, en la última jornada de la fase regular, Liberia llegue sin presión por clasificar.
Saprissa vs. Liberia
Estadio: Ricardo Saprissa Aymá
Fecha: Domingo 30 de noviembre de 2025
Hora: 16:00
Uniformes:
- Saprissa: Camiseta y pantaloneta gris oscuro con detalles en negro, y medias negras.
Portero: Camiseta, pantaloneta y medias naranja con bordes morados.
- Liberia: Camiseta, pantaloneta y medias blancas.
Portero: Camiseta, pantaloneta y medias azules.