Liberia quiere sellar su boleto a semifinales en casa del Saprissa

El encuentro entre Saprissa y Liberia de esta tarde en Tibás puede ser el último empujón de la visita en su camino a semifinales.

Liberia necesita solo un punto para sellar su boleto, y esta estadística abre la esperanza.

“Los últimos tres juegos entre ambos en San Juan de Tibás han finalizado en empate”, recordó la Unafut.

Esa unidad genera la distancia necesaria para que, en la última jornada de la fase regular, Liberia llegue sin presión por clasificar.

Saprissa vs. Liberia

Estadio: Ricardo Saprissa Aymá

Fecha: Domingo 30 de noviembre de 2025

Hora: 16:00

Uniformes:

Saprissa: Camiseta y pantaloneta gris oscuro con detalles en negro, y medias negras.

Portero: Camiseta, pantaloneta y medias naranja con bordes morados.

Camiseta y pantaloneta gris oscuro con detalles en negro, y medias negras. Camiseta, pantaloneta y medias naranja con bordes morados. Liberia: Camiseta, pantaloneta y medias blancas.

Portero: Camiseta, pantaloneta y medias azules.



