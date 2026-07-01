Liberia queda fuera del Apertura 2026 por incumplimientos legales





El Comité de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) decidió dejar sin licencia a Asociación Municipal Liberia, por lo que los liberianos no podrán formar parte del Torneo de Apertura 2026.

Liberia no logró obtener la licencia luego de que el Comité de Licencias detectara graves faltas e inconsistencias en la información legal presentada por Horus Fútbol Club S.A.D., sociedad encargada de la administración del equipo.

Según explicó la FCRF, el club no cumplió con el criterio legal, una situación que, de acuerdo con el organismo, contraviene los principios de "Fair Play" y transparencia financiera, pilares fundamentales dentro del sistema de licenciamiento.

La decisión viene luego de que el pasado 18 de junio el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuviera al presidente del club, Wilder Eusse Osorio, tras una solicitud de extradición presentada por los Estados Unidos por acusación de narcotráfico.

Por razones de confidencialidad y seguridad jurídica, la Federación indicó que no brindará mayores detalles sobre el caso mientras el proceso permanezca abierto.

No obstante, la decisión podrá ser apelada. El club liberiano tendrá plazo hasta el 6 de julio para presentar un recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

El resto de los nueve clubes recibieron su aval para comenzar con la competición el próximo 26 de julio.

Sin embargo, los clubes licenciados deberán demostrar, a más tardar el 17 de julio, que se encuentran al día con sus obligaciones tributarias, o que han reportado la información correspondiente conforme a la normativa vigente. Asimismo, deberán acreditar ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) su condición de patrono al día.

En caso de incumplimiento, la licencia será suspendida y el club afectado no podrá ser programado para disputar partidos oficiales.



