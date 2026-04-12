Liberia propina duro golpe al Saprissa y a la Liga en un mismo partido

Las aspiraciones del Municipal Liberia de clasificar son totales y quedaron plasmadas en el triunfo de este domingo 1-2 ante Saprissa en La Cueva.

Con un espectacular partido de Joaquín Alonso Hernández y del portero Anthony Monreal, los liberianos brindaron un duro golpe a Saprissa y a la Liga: ¿Por qué? Dejaron a los morados a cuatro puntos del líder Herediano y sacaron al campeón nacional de zona de clasificación. Todo eso en un mismo partido.

Al 61', Hernández puso el primero tras una pésima salida de Jefferson Brenes, mientras que al 85', John Paul Ruiz dejó en el camino a Gerald Taylor y definió de gran manera ante el portero Abraham Madriz.

A la S no le salió nada, eso también hay que decirlo, sí tuvo poder ofensivo, pero sin brújula y cuando el remate fue directo siempre apareció Monreal para negar el grito de gol.

El delantero panameño Tomás Rodríguez falló un penal al 41', cuando el juego estaba 0-0.

Loa tibaseños lo intentaron por todas las vías, pero el arco cada vez se les hizo más grande y los liberianos tuvieron pegada en ataque y equilibrio en defensa.

Fue hasta el 90+5' que Kendall Waston puso de cabeza el 2-1 definitivo.

Con estos tres puntos, Liberia es cuarto con 24 puntos y aventaja con dos unidades a la Liga Por su parte, Saprissa es segundo con 27, a cuatro del Herediano.

Los goles del partido: