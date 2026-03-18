Liberia presenta su tercer uniforme

Inspirados en el polvo grisáeceo y el cascajo que cubre los caminos del mítico Cañón de Liberia, el Municipal Liberia presentó su tercer uniforme de cara al cierre del Clausura 2026.

El uniforme es de color negro con sus patrocinios en blanco y el escudo en dorado.

La camiseta tendrá un valor de 25 mil colones y se puede adquirir en la Tienda Aurinegra a partir de este jueves 19 de marzo.

La tienda está ubicada al frente del Estadio Edgardo Baltodano Briceño.

El video de presentación de nuestra nueva piel fue grabado en el mismo Cañón de Liberia al que hace referencia.