Liberia presenta nuevo recurso y pide suspender fecha del fin de semana

El Municipal Liberia presentó este jueves la apelación tras el rechazo de su solicitud de puntos en la mesa por supuesta alineación indebida del Saprissa el pasado domingo.

Los liberianos entregaron un recurso de revocatoria con apelación en subsidio. También que no se disputen los partidos de la fecha 18 en tanto no esté claro este tema.

El cuadro de Liberia pidió los puntos porque el Monstruo colocó en la alineación al joven Johnny Myrie, quien había recibido cinco tarjetas amarillas en la categoría Sub-21.



El Comité de Competición rechazó esa solicitud y por ese motivo este jueves entregaron una nueva documentación.

¿Por qué es importante esta apelación?



De otorgársele tres puntos a Liberia ya estarían los cuatro semifinalistas listos: Alajuelense, Saprissa, Cartaginés y Liberia.



Además, ya quedarían eliminados Pérez Zeledón y Herediano.



Eso sí, lo que estaría en juego sería el segundo, tercer y cuarto lugar entre los morados, los brumosos y los liberianos.

