Liberia pone punto y final a su relación con la sociedad que administraba el club

El Municipal Liberia anunció que pone punto y final a su relación con la sociedad Horus Fútbol Club S.A.D. que administraba el club y cuyo inversionista era el empresario Wilder Eusse, recién detenido para extradición por parte de Estados Unidos.

Los liberianos buscan así intentar volver a recuperar su licencia, luego de que la semana anterior se comunicara que su licencia fue revocada debido a que se detectaron graves faltas e inconsistencias con dicha sociedad.

“La Asociación Deportiva Municipal Liberia y Horus Fútbol Club S.A.D. han acordado finalizar, de manera respetuosa y por mutuo acuerdo, la relación de administración que ambas partes mantuvieron durante los últimos años.

“La Asociación reconoce y agradece el aporte realizado durante esta etapa, así como el trabajo, esfuerzo y acompañamiento brindado al desarrollo deportivo, comercial e institucional del club. Las decisiones actuales responden exclusivamente a una nueva etapa de fortalecimiento y reorganización, siempre bajo principios de respeto, responsabilidad, transparencia y visión de futuro”, comienza el comunicado.

Liberia asegura que será la Junta Directiva y el equipo administrativo del club quienes﻿ asumirán directamente las funciones operativas, estratégicas, administrativas, financieras y deportivas.﻿

“Municipal Liberia cuenta con la estructura, planificación, capacidad operativa y proyección financiera necesarias para sostener su funcionamiento y atender las exigencias propias del fútbol profesional costarricense, incluyendo una operación acorde con los requerimientos de la Primera División.

“La situación actual se circunscribe exclusivamente a un aspecto documental y regulatorio propio del proceso de licenciamiento. No se trata de señalamientos de ilegalidad, controversias judiciales ni cuestionamientos a la integridad de Horus Fútbol Club S.A.D., de sus integrantes o de las personas que participaron en la gestión administrativa del equipo”.

Horus Fútbol Club S.A.D. asumió la administración del club desde el 2020, pero el pasado 17 de junio Esse, presidente y fundador, fue detenido por el OIJ tras ser requerido para extradición por parte de Estados Unidos debido al presunto tráfico de drogas.

La Fedefútbol tomó la decisión de revocar la licencia a los liberianos, que tendrán tiempo para apelar esta decisión hasta este lunes.



