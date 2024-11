Liberia pide a Unafut cambiar la fecha del partido ante Pérez Zeledón

El Municipal Liberia alza la voz ante Unafut y le pide cambiar la fecha de su último partido ante Pérez Zeledón.

El juego entre generaleños y liberianos está programado para el sábado a las 8 p. m. en el Estadio del Municipal de Pérez Zeledón, y es, junto al partido de la Liga ante Guanacasteca, los únicos dos compromisos que no se disputarán a la misma hora, pues ya no definen ni clasificación ni sótano para este torneo.

Sin embargo, Hanzer Zúñiga, gerente deportivo de Liberia, afirmó que le piden a la Unafut cambiar el juego de sábado a lunes, pues aseguran que aún no les ha llegado una comunicación oficial.

Según Zúñiga, el equipo juega el jueves por la noche ante Saprissa y esto los obligaría a viajar viernes hacia San Isidro de El General para el partido ante Pérez Zeledón.

“Esto atrae una serie de problemas mayores porque al menos en el caso de nosotros tenemos bloqueado el hotel para ingresar el sábado, en estos momentos nosotros no tenemos un espacio para concentrar el viernes, en este caso que nos tocara viajar, no tenemos un espacio ahorita disponible, tomando en cuenta que el bloqueo del hotel está para el sábado y la disponibilidad no está igual para el viernes.