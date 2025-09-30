Liberia no pudo con Pérez Zeledón y deja pasar el liderato

Liberia dejó ir una nueva oportunidad de hacerse con el liderato del Torneo de Apertura 2025 tras empatar 1-1 en su visita ante el buen conjunto del Pérez Zeledón.

El cierre de la fecha 11 del campeonato, puso cara a cara a dos equipos que han demostrado muy buen fútbol durante la primera vuelta.

Por algo estaba en disputa estar en los primeros lugares. Para Liberia la cima, para los Guerreros del Sur escalar al tercer puesto.



El primero en golpear las redes fueron los generaleños por intermedio de Luis López, pero el gol fue anulado tras revisión del VAR luego de un fuera de juego de Manuel Morán.



Liberia contestó por intermedio del argentino Michael Pilone, con remate cruzado de zurda dentro del área para el 1-0 al 31’.



Inmediatamente, fue expulsado el técnico mexicano Luis Alberto Orozco por reclamos, por lo que el barco sureño quedó sin capitán.



Pérez Zeledón consiguió el empate en la complementaria gracias a un cabezazo de Rawy Rodríguez al 49’ tras cobro de esquina de Kendall Porras para el 1-1 definitivo.



El resultado no le sirve a los liberianos, pues, dejan ir el chance de bajar al Saprissa de la cima, pues, los morados tienen 20 puntos y con uno menos aparece Liberia, seguido por el Cartaginés y la Liga con 18 unidades cada uno.



Atrás de ellos aparece el Pérez Zeledón con 16 puntos en la quinta posición y luchando por buscar acceder entre los cuatro puestos que clasifican a las semifinales.

