Liberia lucha para permanecer en Primera: esto es lo último que se sabe

El Municipal Liberia informó este lunes que el club realizó las respectivas diligencias "para garantizar y poder salvaguardar la participación del club en la Primera División".

"Esperamos que puedan ser analizados todos los criterios de nuestra documentación, con el fin de que el fútbol de la primera división siga presente en nuestra amada provincia de Guanacaste, cuna de grandes talentos en el fútbol tico", comunicó el equipo.

Luego de que el Comité de Licencias no diera el aval de participación en el torneo a los liberianos, ellos se enfocaron en presentar toda la documentación necesaria para apelar esa resolución. El club tenía hasta este lunes.

Ahora el tema deberá ser tratado por la instancia correspondiente en la Federación Costarricense de Fútbol.

El próximo campeonato inicia el fin de semana del 25 y 26 de julio y hasta el momento se desconoce si se jugará con 9 equipos o con 10.

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