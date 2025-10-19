Liberia le suma un capítulo a la pesadilla de Herediano

Cuatro. Ese es el número de derrotas consecutivas del Club Sport Herediano. La de este domingo llegó a manos de Liberia, que ganó en casa 1-0.

Los rojiamarillos no celebran una victoria desde finales de agosto, cuando precisamente habían logrado derrotar a los liberianos.

En el Edgardo Baltodano, los dirigidos por Jafet Soto volvieron a dejar más dudas que certezas y cometieron más errores que aciertos. De nada valió la regañada de mitad de semana ni los cambios en la formación titular.

Una vez más, Herediano fue un rival accesible.

Liberia no necesitó un derroche de virtudes; con orden y entrega hizo lo necesario para quedarse con los tres puntos gracias al tanto de Malcom Agustín Pilone.





El triunfo permite a los de la Ciudad Blanca seguir peleando en la parte alta de la tabla y mantener vivo el sueño del liderato.

En la siguiente jornada, Liberia visitará a Sporting, mientras que Herediano recibirá a Cartaginés.