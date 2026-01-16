Liberia le quita protagonismo a la Liga en su debut con valioso empate

El festejo estaba para Alajuelense tras ganar su título 31 y por eso querían celebrarlo ante su afición en el primer partido del Torneo de Clausura 2026.

Pero el invitado al baile les salió colmilludo, pues el Municipal Liberia se mostró con carácter y terminó sacando un valioso empate 2-2 del estadio Alejandro Morera Soto.

Liberia arrancó cómodo en el Morera Soto de ahí que el gol del rojinegro Ronaldo Cisneros cayera en un gran momento para los locales.

El mexicano se encontró una pelota suelta gracias a la suerte, pero luego demostró su calidad al driblar al portero liberiano y definir como los grandes para el 1-0 en apenas 18 minutos de juego.

Pero lejos de enfriarse, Liberia tomó más fuerza y consiguió el empate en una enorme jugada colectiva que terminó definiendo Mauricio Villalobos al 45+7’ para el empate 1-1.

La Liga volvió a tomar fuerza y volvió a golpear con un gol en el área de Guillermo Villalobos, quien entró por sorpresa en un tiro de esquina para el 2-1 a seis minutos para el final.

Pero el técnico José Saturnino Cardozo mandó toda la carne al asador y consiguió el empate en un gran cabezazo de Erick “Cubo” Torres para el 2-2 definitivo al 90+3’.

Liberia levanta la mano para ser protagonista en el certamen y de momento lo demuestra con un valioso resultado, mientras que la Liga sigue mostrando su gran nivel que lo llevó al título y hasta se permitió debutar a uno de sus principales fichajes, Kenneth Vargas, quien se mostró atinado.



