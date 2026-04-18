Liberia hace respetar su casa para poner a sufrir a Cartaginés y a la Liga

Con un gol de penal de Erick "El Cubo" Torres, el Municipal Liberia sigue de lleno en su lucha por clasificar tras vencer 1-0 a Cartaginés.

El juego se disputó con buena afluencia de público en el estadio Edgardo Baltodano Briceño, pues el compromiso tenía tintes de final.

Este duelo era muy definitorio en las aspiraciones de ambos clubes debido al presente de los dos en la tabla de posiciones.

Con los tres puntos, los dirigidos por Saturnino Cardozo son terceros con 27 unidades, mientras que los brumosos son cuartos con 26, mientras que la Liga es quinta con 22.

Los manudos jugarán el clásico nacional este domingo a las 5 p. m. en el estadio Morera Soto.

﻿El gol del partido:

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