EN VIVO
Clock

de HS

Municipal Liberia

Liberia golpea el marcado al quitarle un delantero a Sporting FC

Los liberianos comienzan a moldear el equipo para la próxima temporada.

Alajuelense vs. Liberia. Foto: Prensa Alajuelense
Alajuelense vs. Liberia. Foto: Prensa Alajuelense
Por José Fernando Araya 19 de diciembre de 2025, 14:38 PM

El Municipal Liberia golpeó el mercado de fichajes al hacerse con los servicios del mexicano Eric “Cubo” Torres. 

Torres firmó por un año y medio con los liberianos, es decir, tres torneos cortos. 

El mexicano de 32 años y 1,83 metros de estatura, tiene en su currículo paso por clubes como Chivas de Guadalajara, Cruz Azul, Pumas de la UNAM, Xolos de Tijuana y Atlanta United de la MLS. 

En Costa Rica ha jugado con Guanacasteca y Sporting FC y registra 15 goles y tres asistencias en 33 partidos.

Cubo Torres será el séptimo mexicano en vestir los colores del Municipal Liberia.

WhatsAppTeleticacom

Tags
Más notas