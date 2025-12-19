Liberia golpea el marcado al quitarle un delantero a Sporting FC

El Municipal Liberia golpeó el mercado de fichajes al hacerse con los servicios del mexicano Eric “Cubo” Torres.

Torres firmó por un año y medio con los liberianos, es decir, tres torneos cortos.

El mexicano de 32 años y 1,83 metros de estatura, tiene en su currículo paso por clubes como Chivas de Guadalajara, Cruz Azul, Pumas de la UNAM, Xolos de Tijuana y Atlanta United de la MLS.

En Costa Rica ha jugado con Guanacasteca y Sporting FC y registra 15 goles y tres asistencias en 33 partidos.

Cubo Torres será el séptimo mexicano en vestir los colores del Municipal Liberia.