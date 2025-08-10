Liberia dormirá líder del torneo

Liberia demuestra que está con grandes aspiraciones este torneo de Apertura al alcanzar la cima del campeonato con su importante triunfo 0-2 frente a San Carlos en el estadio Carlos Ugalde.

Los goles es Randy Ramírez (6’) y Fernando Lesme (58’) le permitirán a los liberianos dormir en el liderato.

El equipo dirigido por el paraguayo José Satirnino Cardozo mostró mucho fútbol ofensivo.

Hay que tener bajo la lupa la dupla conformada por Lesme y el mexicano Joaquín Hernández. Ambos futbolistas se entienden bien y van a generar mucho peligro en las defensas rivales, tal y como lo hicieron con la zaga sancarleña.

Incluso, en los últimos minutos, los aficionados liberianos presentes en el estadio hasta cantaron el “ole, ole”.

De San Carlos, muy poco, al equipo le falta dar un paso al frente en momentos importantes.

Los liberianos son líderes con siete puntos, mientras los norteños son sétimos con tres unidades.