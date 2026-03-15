Liberia derrota a Herediano y el líder se tambalea

La zona de clasificación arde.

Este sábado, Liberia derrotó de visita a Herediano por marcador de 1-2, y el líder se tambalea. El primer lugar podría cambiar de manos.

Recordemos que el domingo se enfrentan Cartaginés y Saprissa, por lo que el liderato está en el aire.

Pero regresando al Carlos Alvarado, en Santa Bárbara, los liberianos sumaron tres puntos en una jornada en la que recordaron que hace solo seis meses eran un equipo que imponía respeto y era de cuidado.

No ha sido el mejor Clausura para José Saturnino Cardozo, pero esta noche volvieron a convencer.

Anotaron John Paul Ruiz en la primera parte y Erick “Cubo” Torres en el complemento.

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En términos generales, Liberia pudo circular y mostrar destellos de buen fútbol, especialmente cuando Mauricio Villalobos transportaba la pelota. Lastimosamente para los seguidores de la visita, el volante se fue de cambio al minuto 25, tras una brutal entrada de Jesús Everardo Rubio.

Liberia aguantó la salida de su figura, pero luego del tanto de Torres, al 49’, los dirigidos por Jafet Soto encontraron otra marcha.

Encerraron a Liberia, le quitaron el balón y lo arrinconaron, tanto que llegó el descuento de Marcel Hernández.

Al final, Liberia terminó perdiendo tiempo, con los de Herediano volcados al ataque, pero el empate nunca llegó.