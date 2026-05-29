Liberia deberá reconstruirse antes del inicio del Apertura 2026
Los liberianos vienen de clasificar a semifinales en dos certámenes consecutivos.
Revisar la lista de movimientos de Liberia deja en claro que el equipo tendrá que reconstruirse antes del inicio del Apertura 2026.
A la fecha, los de la Ciudad Blanca han registrado 15 salidas de sus filas, con cuatro llegadas y cinco renovaciones.
Se fueron Kevin Cabezas, Joyfer Chal (Inter San Carlos), Daniel Chacón (regresa a Alajuelense tras finalizar su préstamo), Waylon Francis (Herediano), Joaquín Alonso Hernández (Cartaginés) y Yoserth Hernández (Inter FA de El Salvador).
Abner Hudson viaja a Herediano junto a Fernando Lesme, mientras que Yeison Molina será manudo, tras ser traspasado a Alajuelense, al igual que John Paul Ruiz, quien estará de vuelta con los rojinegros tras su préstamo.
La lista la completan Lorenzo Orellano, Francisco Rodríguez, Jefferson Sánchez, Jesús Henestroza y Daniel Villegas.
El número de bajas es alto, considerando que para el Clausura recién finalizado se fueron seis jugadores y hace un año la cuenta fue de nueve.
Eso sí, se intenta dar continuidad con las renovaciones del técnico José Saturnino Cardozo y sus asistentes, además de los futbolistas Joaquín Huertas y Shawn Johnson.
También se sabe que llegarán al equipo Justin Cano (Diriangén de Nicaragua), Rodiney Leal (Guadalupe FC), Elián Morales (Guadalupe FC) y Jhon Jairo Ruiz (Guadalupe FC).