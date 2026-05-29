Liberia deberá reconstruirse antes del inicio del Apertura 2026

Revisar la lista de movimientos de Liberia deja en claro que el equipo tendrá que reconstruirse antes del inicio del Apertura 2026.

A la fecha, los de la Ciudad Blanca han registrado 15 salidas de sus filas, con cuatro llegadas y cinco renovaciones.

Se fueron Kevin Cabezas, Joyfer Chal (Inter San Carlos), Daniel Chacón (regresa a Alajuelense tras finalizar su préstamo), Waylon Francis (Herediano), Joaquín Alonso Hernández (Cartaginés) y Yoserth Hernández (Inter FA de El Salvador).

Abner Hudson viaja a Herediano junto a Fernando Lesme, mientras que Yeison Molina será manudo, tras ser traspasado a Alajuelense, al igual que John Paul Ruiz, quien estará de vuelta con los rojinegros tras su préstamo.

La lista la completan Lorenzo Orellano, Francisco Rodríguez, Jefferson Sánchez, Jesús Henestroza y Daniel Villegas.

El número de bajas es alto, considerando que para el Clausura recién finalizado se fueron seis jugadores y hace un año la cuenta fue de nueve.

Eso sí, se intenta dar continuidad con las renovaciones del técnico José Saturnino Cardozo y sus asistentes, además de los futbolistas Joaquín Huertas y Shawn Johnson.

También se sabe que llegarán al equipo Justin Cano (Diriangén de Nicaragua), Rodiney Leal (Guadalupe FC), Elián Morales (Guadalupe FC) y Jhon Jairo Ruiz (Guadalupe FC).