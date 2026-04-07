Liberia confirmó con goleada a San Carlos por qué es el mejor equipo de la segunda vuelta

La goleada de 5-1 ante San Carlos de este lunes le permitió a Liberia no solo meterse en el cuarto lugar que lo coloca como uno de los clasificados a las semifinales, sino que también los reafirma como el mejor equipo de la segunda vuelta del Clausura 2026.

Tras una primera vuelta donde no se mostraron tan finos con sorpresivas derrotas ante Guadalupe por 2-1, así como una goleada en casa 1-4 ante Puntarenas, los liberianos despertaron para la segunda vuelta y de momento se mantienen invictos.

En cinco fechas disputadas en esta segunda vuelta, los de la Ciudad Blanca suman un empate 1-1 ante Pérez Zeledón y cuatro victorias consecutivas ante Guadalupe FC (1-0), de visita ante Herediano 1-2 y Puntarenas 0-1 y ahora la goleada de 5-1 ante San Carlos.

Liberia es el único club que se mantiene sin caer en esta segunda vuelta, todos los demás registran al menos una derrota.

“Hemos trabajado muchos detalles y hemos pasado ahí factura en la defensa y creo que las estadísticas hablan, hemos recibido pocos goles y arriba estamos haciendo muchos tantos y bueno estamos ganando”, destacó el liberiano John Paul Ruiz.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa para los liberianos, ya que ahora tendrán un enorme reto para mantenerse así en los primeros puestos de clasificación y es visitar La Cueva tibaseña.

En lo que va de la temporada no saben lo que es vencer a los morados.

Cayeron 0-1 ante Saprissa el 15 de febrero anterior, mientras que en semifinales del Torneo de Copa quedaron eliminados por los morados tras un empate 1-1 en el Edgardo Baltodano y un estrepitoso 5-1 en Tibás el pasado domingo.

“Creo que nos genera más confianza y bueno a estudiar a Saprissa que es un rival difícil. Nos tocó en el Torneo de Copa y fue muy difícil, pero venimos trabajando bien para hacerle frente”, añadió Ruiz.

Por su parte, Adrián Chévez explicó que Liberia debe apostar por la misma actitud mostrada ante los Toros del Norte para sacar ese partido de visita en La Cueva.

“Lo mismo de hoy. Correr, meter, allá verán ese mismo Municipal Liberia y a la afición decirle que nos siga apoyando pues son una familia más para nosotros”, destacó.

Liberia buscará mantenerse como el mejor equipo de la segunda fase este domingo 12 de abril a las 3 p. m.



