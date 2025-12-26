Liberia confirma el fichaje de una joven figura proveniente del Saprissa

El Municipal Liberia confirmó la llegada del volante Mauricio Villalobos a partir del próximo Torneo de Clausura 2026.

Villalobos era ficha de Santa Ana FC y estaba a préstamo con los morados, pero tras comenzar destacando poco a poco terminó perdiendo fuelle en el plantel dirigido por Vladimir Quesada.

“El extremo izquierdo de 26 años se une al equipo de la capital de Guanacaste tras su paso por el Deportivo Saprissa.

“Villalobos tiene experiencia en el fútbol universitario con la University of Central Florida (UCF) de Estados Unidos y un paso por el SK Bischofsohen de Austria.

“En el fútbol nacional ha vestido los colores del Uruguay de Coronado en Liga de Ascenso y Municipal Santa Ana en Liga Promérica”, detalló el club.

Villalobos se vinculó con los liberianos por dos años y se trata de un fichaje, no de un préstamo.

“Como particularidad, Mauricio cuenta con estudios en gerencia deportiva y educación.

“Ahora su gran dinámica de juego, buena posesión de balón y todo su talento estará a disposición de José Saturnino Cardozo en el Municipal Liberia”, añadió el Municipal Liberia.

Con los morados, Villalobos disputó 12 partidos y anotó un gol.







