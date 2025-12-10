Liberia busca romper una racha negativa de 8 años ante Alajuelense

Liberia enfrenta un reto grande si quiere dejar fuera de la final de fase a Alajuelense, su rival en la semifinal del Apertura. Hace ocho años los liberianos no derrotan a los rojinegros.

Es más, la racha está muy cerca de cumplir nueve años, porque la cuenta exacta es de 8 años, 10 meses y 21 días, según los datos de Daniel Calderón, estadígrafo de Teletica Deportes.

Hay que remontarse a enero del 2017, cuando un gol de Anderson Andrade fue suficiente para que Liberia se dejara los tres puntos.

Además, La Liga no sabe lo que es perder ante Liberia desde que los de la Ciudad Blanca regresaron a la máxima categoría.

A la serie, Liberia llega como el cuarto clasificado, mientras que los liguistas fueron primeros en la fase regular del Apertura.

El cotejo se disputa este miércoles a las 8 p. m. en el Edgardo Baltodano.