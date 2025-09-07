Liberia busca recuperar la cima en casa
Sporting llega al Edgardo Baltodano con la intención de alejarse del sótano.
Liberia tiene claro que mantenerse en la cima depende de ellos. En este momento el primer puesto es de Pérez Zeledón, pero los liberianos saben que si le ganan a Sporting en casa este domingo a las 5 p. m., nadie los podrá superar en puntos.
Los de la Ciudad Blanca han tenido un buen arranque en este semestre y suman tres victorias, dos derrotas y un empate.
La situación es muy diferente para los josefinos, que están en el sótano tras perder cuatro partidos, empatar uno y ganar otro.
Para Liberia, el Edgardo Baltodano Briceño se ha convertido en una fortaleza desde su regreso a la máxima categoría, ya que no han caído en cuatro juegos disputados allí.
Estadio: Edgardo Baltodano Briceño
Fecha: Domingo 7 de setiembre de 2025
Hora: 17:00
Uniformes:
- Liberia: Camiseta amarilla, pantaloneta y medias negras.
- Portero de Liberia: Camiseta, pantaloneta y medias azules.
- Sporting: Camiseta, pantaloneta y medias blancas.
- Portero de Sporting: Camiseta, pantaloneta y medias rojas.