Liberia apunta a la Copa Centroamericana ante Alajuelense

Este domingo, a pesar de ya estar clasificados a semifinales, Liberia recibe a la Liga Deportiva Alajuelense con la posibilidad de sellar un boleto a la Copa Centroamericana de Concacaf. Los manudos, por su parte, buscan un cupo en las semifinales del Clausura 2026.

Obviamente, ambos equipos necesitan ganar, pero también requieren ayuda, por lo que estarán atentos a lo que suceda entre Guadalupe y Cartaginés.

Estos elementos le añaden tensión al partido que se disputará a las 4 p. m. en el estadio Edgardo Baltodano.

“Sabemos que el domingo nos jugamos un partido muy importante porque es una de las aspiraciones del equipo, la Copa Centroamericana”, destacó Shaw Johnson.

Lo que sí tienen claro los aurinegros es que la Liga no será un rival sencillo.

“La Liga va a ser un rival siempre muy duro”, indicó Thobías Arévalo.

Tanto el paraguayo como Johnson aceptan que el cotejo llega en un momento en que la oncena atraviesa un buen nivel.

“Anímicamente estamos en óptimas condiciones, creo que venimos bien y poder cerrar también este partido acá en casa con nuestra gente va a ser muy importante”, dijo el primero.

Johnson finalizó poniendo sobre la mesa lo que se puede esperar del encuentro: “Ellos están necesitados, tienen que ganar para apelar por el milagro, pero nosotros debemos hacer nuestro trabajo. No vamos a bajar el ritmo, nos jugamos algo importante y sabemos que ellos tienen buenos jugadores”, concluyó.