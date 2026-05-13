Liberia anuncia siete salidas

El Municipal Liberia anunció los primeros movimientos tras el Clausura 2026. Se trata de la salida de siete jugadores.

Entre los nombres hay varios futbolistas de peso, como Alonso Hernández, quien iría para Cartaginés; Daniel Chacón, que regresaría a Alajuelense; además de Daniel Villegas y Fernando Lesme.

También dejan la institución Lorenzo Orellano, Yoserth Hernández -con rumbo al Inter FA de El Salvador- y Waylon Francis.

Por segundo semestre consecutivo, los liberianos clasificaron a semifinales, pero no han podido dar el salto a la final.