Liberia anuncia salida inesperada

Euse escribió una sentida carta para los liberianos en el que agradeció no solo a los aficionados, sino también a todo el staff que forma parte de la institución.



“Querida afición, directivos, administrativos, patrocinadores, socios, y medios de comunicación, con profunda gratitud me dirijo a ustedes para informar que ha llegado el momento de decir HASTA PRONTO, después de 1210 días de maravillosas experiencias y momentos inolvidables he tomado la decisión de prescindir de mi cargo de Gerente General al final de la temporada 2023 / 2024″, afirmó Euse.