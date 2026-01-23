Lesme le da agónico empate a Liberia ante Pérez Zeledón

Municipal Liberia salvó un empate 1-1 ante Pérez Zeledón en el estadio Edgardo Baltodano Briceño.

El primer tanto del juego fue un autogol a los 52 minutos de Joaquín Huertas.

Huertas desvió un centro raso del generaleño Jefferson Rivera.



⏰ 52’ Autogol de Joaquín Huertas y Pérez Zeledón ya gana 0-1 ante Liberia. pic.twitter.com/3WvXSYAbio — FUTV (@FUTVCR) January 23, 2026

Pero el partido se acabe hasta que el árbitro pite y al 90', Fernando Lesme decretó de cabeza el 1-1 definitivo.

⏰ 90’ Fernando Lesme anota el empate de Liberia con un cabezazo en los últimos minutos de juego. pic.twitter.com/n9W8MElMDs — FUTV (@FUTVCR) January 23, 2026

Los Guerreros del Sur son cuartos con cinco puntos, mientras que los liberianos son sextos con dos unidades.