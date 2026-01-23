Municipal Liberia
Lesme le da agónico empate a Liberia ante Pérez Zeledón
El cierre del partido fue intenso, pero no hubo ganador.
Municipal Liberia salvó un empate 1-1 ante Pérez Zeledón en el estadio Edgardo Baltodano Briceño.
El primer tanto del juego fue un autogol a los 52 minutos de Joaquín Huertas.
Huertas desvió un centro raso del generaleño Jefferson Rivera.
⏰ 52’ Autogol de Joaquín Huertas y Pérez Zeledón ya gana 0-1 ante Liberia. pic.twitter.com/3WvXSYAbio— FUTV (@FUTVCR) January 23, 2026
Pero el partido se acabe hasta que el árbitro pite y al 90', Fernando Lesme decretó de cabeza el 1-1 definitivo.
⏰ 90’ Fernando Lesme anota el empate de Liberia con un cabezazo en los últimos minutos de juego. pic.twitter.com/n9W8MElMDs— FUTV (@FUTVCR) January 23, 2026
Los Guerreros del Sur son cuartos con cinco puntos, mientras que los liberianos son sextos con dos unidades.