Lesme le da agónico empate a Liberia ante Pérez Zeledón

El cierre del partido fue intenso, pero no hubo ganador.

Liberia vs. Pérez Zeledón. Foto: Prensa Liberia
Por Daniel Jiménez 22 de enero de 2026, 20:06 PM

Municipal Liberia salvó un empate 1-1 ante Pérez Zeledón en el estadio Edgardo Baltodano Briceño.

El primer tanto del juego fue un autogol a los 52 minutos de Joaquín Huertas. 

Huertas desvió un centro raso del generaleño Jefferson Rivera.

Pero el partido se acabe hasta que el árbitro pite y al 90', Fernando Lesme decretó de cabeza el 1-1 definitivo.

Los Guerreros del Sur son cuartos con cinco puntos, mientras que los liberianos son sextos con dos unidades.

