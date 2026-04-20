La promoción con la que Liberia tira la casa por la ventana en cierre de torneo

El Municipal Liberia está en franca lucha por clasificación a semifinales y a falta de dos partidos para terminar la fase regular, los liberianos tiraron la casa por la ventana.

Los pamperos desean que se les apoye contra Sporting FC este martes a las 6 p. m. en el estadio Puente Piedra.

Para eso el club liberiano inventó esta promoción: aficionado que los apoye en Puente Piedra tendrá entrada gratis para el último partido que es contra la Liga en casa.

"No dejés pasar esta oportunidad de vivir dos finales en una misma semana. El domingo queremos el estadio a reventar y todo empieza ganando este martes en territorio griego. ¡La Ciudad Blanca se traslada a Grecia!", publicó el equipo en redes sociales.