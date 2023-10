La insólita expulsión de Marvin Angulo divide opiniones y sigue dando de qué hablar

El exárbitro indica que en el fútbol no se puede juzgar por intenciones, si no por las acciones y acá parece que la decisión fue tomada “en conjunto por su equipo arbitral”.

“Uno no puede basar la decisión en intenciones o supuestos. Hace dos años a Hugo Cruz le pasó una acción similar con Bryan Ruiz y él no lo hace adrede, el choca porque no se lo puede quitar, se ve claramente como que lo agarra para que no se caigan, aunque siempre van al suelo. Angulo, por su parte, pudo haber evitado el choque y pudo haber hecho otro movimiento. El árbitro actuó de buena forma”, añadió Portocarrero.