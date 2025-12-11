Jugadores de Liberia encaran con esperanza juego de vuelta ante Alajuelense

Liberia tuvo en sus manos la posibilidad de complicar aún más a la Liga Deportiva Alajuelense en la semifinal del Apertura 2025, pero la falta de puntería pesó y los manudos regresan a cerrar la serie en casa con un 1-1.

A pesar de esto, los jugadores liberianos encaran con esperanza el segundo cotejo.

“Plenamente confiado de que podemos sacar la victoria”, explicó Keysher Fuller, quien tuvo una actuación brillante.

“Creo que no merecíamos el empate, merecíamos ganar, y no solamente por un gol, pero la contundencia fue clave”, señaló el arquero Antonny Monreal.

“Nosotros estamos enfocados en avanzar a la final. Obviamente, es ir paso a paso y ahora la serie sigue viva”, añadió el mexicano.

La Liga recibe este sábado a las 8 p. m. a Liberia en el Morera Soto, para definir quién va a la final de fase.

“Estamos confiados que podemos hacer un gran partido allá en Alajuela”, concluyó Fuller.