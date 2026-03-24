Juego semifinal entre Liberia y Saprissa por la Copa cambia de hora

El juego semifinal del Torneo de Copa entre Liberia y Saprissa tendrá un cambio de hora de último momento.

Segúna anunció la Unafut, el partido que estaba programado para las 8 p. m. de este miércoles se trasladará para las 7 p. m. igual en el estadio Edgardo Baltodano Briceño.

“Les informamos que la final del Torneo de Copa se jugará el miércoles 15 de abril a las 7 p. m. en el estadio Edgardo Baltodano Briceño de Liberia. La programación quedará ratificada en la sesión del Comité de Competición que se realizará estar tarde”, comunicó la Unafut.

El partido de vuelta se mantendrá igual en el estadio Ricardo Saprissa el próximo domingo a las 4 p. m.

Por su parte, este martes arrancará la otra semifinal entre Sporting FC y Puntarenas FC en el estadio de Puente Piedra de Grecia a las 8 p. m.

La vuelta será el próximo domingo a las 6 p. m. en el estadio Lito Pérez de Puntarenas.

Los dos finalistas disputarán la final a un único juego que será en la sede de Liberia, el Edgardo Baltodano Briceño.



