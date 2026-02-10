Liga Deportiva Alajuelense
Juego entre Liberia y Alajuelense sufre un atraso
El partido de vuelta de los cuartos de final del Torneo de Copa se desarrolla en el Carlos Baltodano.
El juego de vuelta del Torneo de Copa entre Municipal Liberia y Liga Deportiva Alajuelense se atrasó una hora, según confirmó la Unfaut.
“El partido de vuelta de los cuartos de final del Torneo de Copa entre el Municipal Liberia y Liga Deportiva Alajuelense dará inicio a las 7:00 p. m., debido a un congestionamiento vial que está afectando las rutas de acceso al estadio Edgardo Baltodano Briceño”, indicaron desde la organización.
Las dificultades en las calles afectan al cuerpo arbitral, televisora y comisario de Unafut, añadieron.
El partido de cuartos de final estaba programado originalmente a las 6 p. m..
El primer juego de la serie, que se disputó en el Morera Soto, terminó con un 0-1 a favor de los liberianos.