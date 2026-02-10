EN VIVO
Liga Deportiva Alajuelense

Juego entre Liberia y Alajuelense sufre un atraso

El partido de vuelta de los cuartos de final del Torneo de Copa se desarrolla en el Carlos Baltodano.

Alajuelense ante Liberia por la Copa/Crédito: Prensa LDA
Por Adrián Fallas 10 de febrero de 2026, 16:59 PM

El juego de vuelta del Torneo de Copa entre Municipal Liberia y Liga Deportiva Alajuelense se atrasó una hora, según confirmó la Unfaut.

“El partido de vuelta de los cuartos de final del Torneo de Copa entre el Municipal Liberia y Liga Deportiva Alajuelense dará inicio a las 7:00 p. m., debido a un congestionamiento vial que está afectando las rutas de acceso al estadio Edgardo Baltodano Briceño”, indicaron desde la organización.

Las dificultades en las calles afectan al cuerpo arbitral, televisora y comisario de Unafut, añadieron.

El partido de cuartos de final estaba programado originalmente a las 6 p. m..

El primer juego de la serie, que se disputó en el Morera Soto, terminó con un 0-1 a favor de los liberianos.

