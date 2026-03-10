Joseph Joseph: "Yo veo una planilla de la Liga más fuerte que la temporada anterior"

El presidente de Alajuelense, Joseph Joseph, habló a fondo con Teletica Deportes Radio y tocó varios tópicos, entre ellos la profundidad de la planilla de la Liga para esta temporada.

Su relación con las distintas directivas de otros clubes, el modelo de negocio rojinegro y sobre todo la serie que enfrentarán los manudos ante Los Angeles FC este martes, fueron algunos de los temas.

Para Joseph Joseph, la planilla rojinegra es mejor que la del torneo pasado y por eso está confiado en que se meterán entre los cuatro primeros clubes del Torneo de Clausura 2026.

Algunas de los principales tópicos fueron los siguientes:

Sobre la serie ante Los Angeles FC que comienza este martes.

“Es una enorme responsabilidad, queremos superar la serie no solo por nosotros, sino por el país también. Hay un peldaño de diferencia, entonces uno quiere superar esa barrera.

"Lo que no veo es ningún impedimento para que Costa Rica haga lo mismo. Nosotros tenemos el talento".

Sobre la lesión de Malcom Pilone.

"Tenemos la esperanza de que hubiera sido una lesión menor. Hay que pasar estas páginas dolorosas, vamos a apoyarlo en todo y darle todo lo necesario para que vuelva más fuerte".

¿Entrará la Liga a las semifinales del Clausura 2026?

"Tenemos toda la capacidad para entrar en los últimos cuatro, para eso estamos trabajando".

Sobre su estilo poco polémico en declaraciones.

“Cada quién tiene su estilo de dar declaraciones. El estilo mío es de ser cauto, esto es fútbol, creo que lo mejor para una institución siempre es ser cauto. Solo con trabajo uno puede lograr los objetivos".

¿Cómo ve a Alajuelense esta temporada?

“Yo veo una planilla más fuerte que la temporada anterior y esa es la labor nuestra como dirigentes, dar mejor herramientas al cuerpo técnico y creo que para este semestre lo hemos cumplido.

Sobre el fútbol tico y su panorama.

“Yo veo cosas positivas en Costa Rica, un proyecto super serio en Liberia, es un rival a pensar. San Carlos es otro proyecto que uno ve que viene serio, el mismo Sporting FC y entre más proyectos así tengamos se va a elevar la exigencia y competencia.

“Pero sí se necesita inversión y nosotros como dirigentes tenemos que incentivar a que haya un arranque por parte de las empresas”.

“La competencia siempre hace que otros busquen mejorar, nadie quiere quedarse atrás, así que nosotros esperamos servir de motivación para otros clubes”.

¿Cómo es su relación con la directiva del Saprissa?

“Con la dirigencia del Saprissa la relación es muy buena, tanto en la de ahora como la actual. Lo mismo con Herediano, nada más que cada quién pelea por lo suyo, pero lo mejor para el fútbol tico es llevarnos bien”.

¿Afecta mucho no ir al Mundial?

“Afecta mucho no ir al Mundial. Para la Liga, usted lo ve, teníamos entre ocho jugadores convocados y por el monto de participar andaba en $250 mil, esto sin contar una posible venta. A nivel de negocios, proyección de país, venta de negocios, que se dé a conocer más nuestro fútbol, etc y a nivel de Federación, se pierde prestigio y más cosas.

¿A nivel de Comité Ejecutivo se mostraron afectados por no clasificar al Mundial?

“Hay una gran afectación anímica desde todo punto de vista en el Comité Ejecutivo, es algo que nadie quería que pasara. Creo que Costa Rica tuvo una generación exitosa en 2014 y la verdad que creo que ahí nos quedamos al 2018 y nos llevó en un Mundial en 2022 en repechaje. Así que si usted ve, íbamos para atrás, teníamos síntomas”.

Sobre tener 10 o 12 equipos y el formato del torneo.

“Si se han dado 39 formatos de campeonato es que no hemos llegado a la fórmula correcta. En mi opinión me gusta más 12, porque hay zonas que son semilleros para el país y no tienen representación, aunque con 10 me ha llamado la atención de que el nivel de exigencia es mayor”.

Ya han hablado sobre cambiar el torneo entre los presidentes de clubes.

“Está en pañales, no sé si dará tiempo para cambiar en el próximo torneo, pero sí en la última reunión se tiró el tema para convensarlo después.

El tema de que la Liga española esté ayudándonos, uno de los temas que más nos van a ayudar es la escogencia del campeonato”.

Sobre continuar con el Torneo de Copa.

“Yo creo que debe seguir, cualquier cosa que sea poder exponer a los jugadores jóvenes hay que aprovecharlo y para eso es. No sé por qué no se le ha dado importancia a nivel de calendario, pero debe mantenerse e impulsarse”.

Sobre la regla Sub21 en la Primera División.

“Yo la mantendría o la mejoraría, no la eliminaría. Se ha conversado en bajarla, pero no la eliminaría. Costa Rica ha dejado de ser un país formador y al menos tener esa idea, el técnico tiene esa incomodidad de poder tener jóvenes y al menos se ven jugadores que antes no se veían”.

Sobre que el actual presidente del Saprissa, Roberto Artavia sustituya a Juan Carlos Rojas en el Comité Ejecutivo de la Fedefútbol.

“Creo que en 15 días se vence el plazo para nominar. Pero no tengo problemas de que sea don Roberto, hay que ser claros, cualquier liga puede proponer a cualquier persona, pero personalmente no veo ningún problema en que sea él el que ocupe esa silla.

“Sería bueno tener a los tres pilares, además él como persona es muy preparada y puede aportar mucho. Pero hay un factor político que también hay que tomar en cuenta.

Sobre continuar o no en el Comité Ejecutivo.

“Sinceramente a estas alturas ni lo he pensado, no sé qué va a pasar. Pero creo que lo importante es tomar las decisiones correctas, independientemente de a quién le cae bien o mal, uno tiene que votar por el desarrollo del fútbol y dejar de pensar en política o aliarme con este o lo otro o pongo este técnico para satisfacer a este u el otro”.

¿Era la mejor opción Fernando Batista para La Sele?

“Sí, claro, era el indicado. Creo que eran buenos candidatos, alrededor de Moreno había mucha cosa de que les podría generar más cosas, y por ahí no era bueno. Kluivert tenía una buena preparación, pero no tenía mucha experiencia”.

¿Por qué se descartó a Alexandre Guimaraes?

“No sé, contestarle. Sí era candidato, pero al final no estaba. No sé por qué, la verdad”.

Sobre la renovación de Joel Campbell.

“La postura con él y cualquier jugador, es escuchar la recomendación del director deportivo y del cuerpo técnico y nosotros al final escucharemos lo que ellos nos digan. No somos de imponer un jugador, es contraproducente y en el caso de Joel no será la excepción.

“Nadie le puede quitar lo bailado a Joel, jugó en Inglaterra, Italia, España, etc. Es un jugador con un enorme talento, es un jugador que aporta en la cancha y tengo un gran concepto de él”.

Sobre la continuidad de Óscar Ramírez.

“Óscar siempre será bienvenido en la Liga y eso hay que tenerlo bien claro y en el papel que él considere. Nadie duda de su liguismo y lo dedicado que es él hacia la institución. Nada es para siempre y lo tenemos claro, nosotros por su puesto queremos que él siga y tenemos que estar preparados para ese tema.

“Nos hemos quedado en el desarrollo de técnicos y creo que nos toca hacerlo como país y en la Liga no nos quedamos atrás”.



