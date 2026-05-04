José Saturnino Cardozo: "Vamos a ir con la mentalidad de ahogarles el festejo"

El técnico de Liberia, José Saturnino Cardozo, no ocultó su autocrítica tras el empate 1-1 ante Saprissa en casa, en el primer partido de la semifinal del Torneo de Clausura 2026, aunque dejó claro que su equipo irá con todo en busca de la clasificación.

El estratega paraguayo fue directo al analizar el rendimiento de sus dirigidos, señalando que no estuvieron a la altura de su nivel habitual. "Liberia no jugó bien, no fue el mejor partido; parecía que el balón nos quemaba y el fútbol se juega con la pelota", afirmó con contundencia.

A pesar del funcionamiento irregular, Cardozo destacó el momento que vive el equipo en la competición.

"En la previa se habló mucho porque hicimos un torneo interesante; con este resultado llevamos un invicto de 11 partidos", resaltó.

El técnico también profundizó en los aspectos que fallaron durante el compromiso, especialmente en la generación de juego. “Nos faltó volumen, regalamos mucho la pelota y dividimos muchas acciones; este equipo no está acostumbrado a jugar así. De local debíamos asumir la iniciativa, nos faltó tener posesión”, explicó.

De cara al partido de vuelta en Tibás, el entrenador dejó un mensaje claro y desafiante, asegurando que su equipo no se dará por vencido.

“Vamos a ir con la mentalidad de ganar, de ahogarles el festejo; les vamos a dar pelea hasta que el árbitro pite el final. Vamos con la ilusión de que Saprissa sufra allá”, advirtió.

Finalmente, Cardozo apeló al carácter de su plantel, resaltando la entrega como una de sus principales fortalezas. “Este equipo puede no jugar bien, pero siempre lucha; los jugadores son unos guerreros. Vamos a pelear con todo en la vuelta; esto es de 180 minutos”, concluyó.











