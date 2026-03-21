José Saturnino Cardozo: "Tengo ofertas para ir a Suramérica"

El técnico paraguayo José Saturnino Cardozo se refirió a su futuro al frente de Liberia, luego de la valiosa victoria 0-1 sobre Puntarenas FC en el estadio Lito Pérez, resultado que le permite al conjunto liberiano meter presión en la lucha por meterse a semifinales.

En declaraciones posteriores al encuentro, el estratega fue claro al señalar que, por el momento, no ha existido ningún acercamiento con la dirigencia del club para definir su continuidad.

“Siempre digo que todo tiene su tiempo. No hemos tenido acercamiento por parte de la directiva. Nosotros estamos apostando muy fuerte a este torneo, en poder levantar al equipo tras un arranque complicado. Hablaremos después; ellos, cuando termine el contrato”, expresó Cardozo.

El entrenador también reveló que cuenta con ofertas desde Suramérica, aunque aseguró que su prioridad es mantenerse enfocado en el equipo guanacasteco.

“Tengo ofertas para ir a Suramérica, que en este momento no están en mi cabeza para no desconcentrarme. Primero quiero terminar mi contrato con Liberia, donde estoy contento, feliz. Desde que llegué tengo una buena vibra con los jugadores y la afición”, agregó.

Sobre su vínculo contractual, el paraguayo explicó que su contrato finaliza a mediados de año, momento en el que ambas partes deberán tomar una decisión.

“Mi contrato termina en mayo o junio. Ya veremos con ellos qué buscan, qué pretenden y qué ven a futuro. Seguro harán una evaluación de lo que hemos hecho. Terminando el torneo veremos qué pasa. Presentaremos el informe de nuestro trabajo y analizaremos todo”, concluyó.

De esta manera, el futuro de José Saturnino Cardozo en Liberia sigue siendo una incógnita, a pesar del impulso anímico que significó el triunfo como visitante ante Puntarenas FC.



