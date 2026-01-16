José Saturnino Cardozo: "Tenemos la rebeldía para ir a proponer"

El técnico de Municipal Liberia, José Saturnino Cardozo, se mostró satisfecho y orgulloso tras el empate 2-2 como visitante ante Alajuelense, en el arranque del Torneo de Clausura 2026, resultado que calificó como justo por el rendimiento mostrado por su equipo en el estadio del vigente campeón.

Cardozo reconoció que el cuerpo técnico ha tenido poco tiempo de trabajo con los nuevos refuerzos, aunque resaltó que el equipo cuenta con una base sólida que ha venido trabajando desde hace casi un año.

“Liberia tiene una base desde hace once meses, los futbolistas saben lo que quieren. Eso facilita el trabajo, porque ya se sabe a qué juega el equipo”, afirmó el estratega paraguayo.

El entrenador pampero enfatizó el carácter competitivo de sus dirigidos ante un rival de peso.

“Me pone muy orgulloso poder competir ante rivales grandes como Alajuelense. Hoy no merecíamos perder. Fue un buen partido, fuimos atrevidos y queríamos ganar; al final se dio el empate”, señaló Cardozo, quien valoró la propuesta ofensiva mostrada en el Morera Soto.

Asimismo, el técnico destacó la actitud de su plantel durante los 90 minutos. “No es fácil venir a la casa del campeón, es un rival de mucha jerarquía. Los dos equipos intentaron jugar y mis jugadores nunca bajaron los brazos, tuvimos rebeldía para ir a proponer”, expresó tras el pitazo final.

Aunque Liberia buscó los tres puntos, Cardozo también resaltó el espectáculo brindado por ambos equipos. “Queríamos ganar, pero no se dio. Felicito a los dos equipos porque hoy fue un gran partido”, añadió, satisfecho por el rendimiento colectivo en la primera jornada del certamen.

En cuanto al tema de la planilla, el entrenador confirmó la continuidad de Lesme, despejando los rumores sobre una posible salida.

“Es un jugador que me gusta mucho. Me gusta trabajar con jóvenes y convencerlos de seguir mejorando. Tener un centro delantero con presencia es importante y Lesme se puede complementar muy bien con Hernández y el Cubo”, explicó.

Finalmente, Cardozo aseguró que la decisión de mantener al atacante fue la correcta. “Había rumores sobre su salida, pero tomamos la mejor decisión para él y para la institución”, concluyó el técnico liberiano, quien inició el Clausura 2026 sumando en una de las plazas más complicadas del torneo.







