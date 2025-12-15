José Saturnino Cardozo seguirá en el banquillo de Liberia

Pese a que muchos lo ubicaban lejos de la Ciudad Blanca, el Municipal Liberia ratificó al paraguayo José Saturnino Cardozo como su técnico.

El guaraní seguirá al mando de los liberianos por el próximo Torneo de Clausura 2026.

“Ratificamos la continuidad de nuestro técnico", José Saturnino Cardozo.

“El príncipe Guaraní” es un aurinegro más. El Guaraní seguirá al mando de nuestro equipo para el Clausura 2026.

“Pronto más detalles de la pretemporada y todo lo que tendremos en nuestro equipo”, destacó el club liberiano.

Cardozo llevó al Municipal Liberia hasta las semifinales del Torneo de Apertura 2025, donde cayeron ante el líder Alajuelense.







