José Saturnino Cardozo reveló la primera sorpresa en la convocatoria de Batista

Durante la alegría del triunfo de Liberia sobre Guadalupe, el técnico José Saturnino Cardozo reveló la primera sorpresa en la convocatoria de la Selección Nacional para la próxima fecha FIFA.

Costa Rica enfrentará a Jordania e Irán el 27 y 31 de marzo, en una sede aún por definir, pues primeramente serían en Jordania, pero por la el actual conflicto en Medio Oriente se desconoce en dónde se jugará o bien, si se llegan a dar los partidos.

Estos partidos servirán para el debut del técnico argentino Fernando Batista en el banquillo Tricolor.

Cardozo adelantó la primera sorpresa que es la convocatoria del lateral derecho, Shawn Johnson.

"Tenemos una buena noticia de que Shawn Johnson fue convocado a la Selección, eso nos pone muy contentos, que pueda dar ese paso importante, ha demostrado que tiene la posibilidad de competir, eso a uno como entrenador lo enorgullece siempre, También tenemos jugadores en la Sub17 y Sub20, significa que algo se está haciendo bien", mencionó el estratega.

El técnico liberiano adelantó que fue este mismo lunes que recibieron la convocatoria, convirtiéndose así en el primer jugador revelado de la primera lista de Batista.

“Hoy (lunes) nos lo informaron, eso nos pone contentos. Lo mejor que le puede pasar a un ser humano es defender a su país, eso es fantástico, no todos tienen esa posibilidad, hay que disfrutarlo", señaló.

Johnson cuenta con 23 años y se encuentra a préstamo por parte del Herediano.

Se espera que el técnico Batista de a conocer la lista de convocados en los próximos días.







