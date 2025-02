José Saturnino Cardozo reconoce que pudo venir mucho antes al fútbol tico

Liberia presentó al paraguayo José Saturnino Cardozo como su nuevo técnico por el próximo año y medio.

El exgoleador del Toluca de México, aseguró que el proyecto que le presentó Liberia a largo plazo fue el principal atractivo para arribar al país.

Pero, además, reconoció que pudo llegar mucho antes a la Primera División tica, pues anteriormente recibió dos ofertas de clubes costarricenses.

“No es bueno hablar de lo que ya pasó porque no se concretó, pero en ese momento había dos equipos de los cuales estuvimos dialogando cerca, pero al final no se concretó. Mi idea ahora es hablar del Municipal Liberia, pues, estamos acá presentes y es lo que me ilusiona”, explicó Cardozo.