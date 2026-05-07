José Saturnino Cardozo: “Queremos hacer nuestra propia historia”

Por segundo certamen consecutivo, Liberia clasificó a las semifinales. Hace seis meses no pudo avanzar y en este Clausura 2026 llega a la vuelta con la serie ante Saprissa empatada a un gol.

Los liberianos saben que tienen un reto complicado este domingo en el Ricardo Saprissa, pero tienen claro que están a las puertas de seguir consolidando el proyecto.

En Liberia ya saben lo que es ser campeones, pero para José Saturnino Cardozo lo importante es lo que puedan hacer en el presente.

“Ya Liberia fue campeón, los felicito, pero esta es nuestra etapa, es nuestro presente. Queremos hacer nuestra propia historia y estos jugadores quieren lograr la hazaña”, explicó el paraguayo.

Visitar a Saprissa con el global 1-1 es tener la serie abierta y los de la Ciudad Blanca están claros de que van a un ambiente complicado en Tibás, pero eso no les quita el sueño.

“Es una cancha difícil, pero hemos hablado con los jugadores de que la gente no juega y que es un ambiente lindo”, añadió Cardozo.

Cardozo destaca que su grupo se ha ganado el derecho de estar en estas instancias y que los rivales saben que son un hueso duro de roer.

“Hemos construido un gran equipo, un equipo al que respetan y que le ha ganado a los cuatro grandes. El equipo ha sido protagonista por el orden táctico”, concluyó.