José Saturnino Cardozo: “Construir un equipo para competir no es fácil y ellos se la creyeron”

El técnico paraguayo de Liberia, José Saturnino Cardozo, analizó la semifinal ante la Liga, que comienza este miércoles a las 8 p. m. en el estadio Edgardo Baltodano Briceño.



De la mano de Saturnino, Liberia regresó a una fase final de campeonato luego de 16 años.



El estratega estuvo en el día de medios de la Unafut, realizado este lunes en el Parque de Diversiones.



Estas fueron las reacciones más destacadas de Cardozo:



Semifinales: Llegamos con convencimiento de nuestros jugadores. El trabajo que hicimos en la pretemporada fue maravilloso. Todos los días hablábamos de que en Costa Rica estamos acostumbrados que los grandes siempre se meten en la liguilla y que solo teníamos un lugar, había que hacer un trabajo perfecto para competir. Estoy contento con mis jugadores. Construir un equipo para competir no es fácil y ellos se la creyeron.



Serie distinta en Costa Rica: En todos lados el futbol se vive de diferente manera. En México se juega con mucha intensidad, en Guatemala igual y ahora en Liberia lograr el pase luego de 16 años. No es nada fácil, pero a un entrenador le facilita el trabajo cuando se convencen. El que ejecuta dentro del campo es el jugador.



Análisis: No fue fácil porque perdimos a tres piezas con lesiones muy grave. Nosotros jugamos solo con cuatro extranjeros, dimos oportunidad a jugadores jóvenes, me gusta mucho proyectar jóvenes. No me gusta contratar por contratar, sabíamos que con el plantel que teníamos íbamos a sufrir partidos, Liberia no es un equipo que normalmente compite arriba. Había que sufrir y es parte del juego. El fútbol es muy cambiante: da alegrías y tristezas. Yo prefiero tener un plantel contento, motivado todos los días a traer muchos jugadores que es un problema, porque todos quieren jugar, yo fui jugador.



Convencimiento: Dijimos que teníamos que trabajar duro si queríamos clasificar. A mí me gustan los caminos difíciles, cuando pasa eso se disfruta mucho más. Nuestra gente en Liberia lo ha disfrutado bastante. El primer objetivo se cumplió que era estar dentro de los cuatro.



Poco chance: Solo había un lugar para siete equipos y buscamos sorprender en la liguilla.



Declaraciones de Jafet Soto: Yo llegué un poco enfermo de Washington y ayer tuve que descansar después del partido. Johnson es un jugador de Herediano, eso no podemos tomar decisiones nosotros. Yo solo pienso en el partido que nos viene. Una declaración no nos puede afectar a nosotros. Todas las declaraciones son parte del juego. Llevo 30-40 años en el fútbol, es normal, a mí no me molesta. Para nada. Estamos concentrados en lo que tenemos que hacer.



Ilusión: Tenemos ilusión de poder sorprender en la liguilla. Nuestros jugadores están convencidos. En la pretemporada se levantaban a las 4:30 a. m.



Seguir en Liberia: Prefiero tocar más lo futbolístico que estamos viviendo en Liberia con todo. Uno cuando tiene un compromiso uno disfruta al máximo, uno trata de transmitir todas sus ideas, vivir el momento que estamos viviendo es espectacular y aún falta. A mí me gusta estar donde soy feliz y donde me levanto con ganas de trabajar y pasar tiempo con mis jugadores, veremos qué sucede, primero estoy metido en la liguilla.



Repetir historia: La ilusión y el sueño nadie nos lo puede quitar. Queremos competir, llegar a la final y tratar de buscar el título después de 2009, sería fantástico volver a repetir y ganar una segunda estrella. No va a hacer fácil. Todos los rivales son complicados en la liguilla.



Fútbol tico: Siempre ha sido atractivo, veo muchos los partidos por un canal que pasa en México, llevo cuatro años viéndolo. Yo soy obsesionado con eso, siempre me interesó, veía Saprissa, Herediano, Alajuelense. El día que yo vi Sporting contra Liberia, el otro día me hablaron y ya había visto tres partidos de Liberia, ya tenía identificados jugadores que había visto ese día. Me facilita tener ese conocimiento de los rivales.





