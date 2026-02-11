Habrá nuevo campeón en Copa: Liberia golea y elimina la Liga

Se busca nuevo campeón en Torneo de Copa. Liga Deportiva Alajuelense, actual bicampeón, cayó goleado y eliminado con un 4-1 en el marcador global ante Liberia.

Los liberianos triunfaron en el Morera Soto en la ida y también lo hicieron la noche de este martes 3-1 en el Edgardo Baltodano Briceño.

Los manudos comenzaron arriba en el marcador al 26' por medio de Kenneth Vargas, pero los dirigidos por Saturnino Cardozo le dieron vuelta.

Joaquín Hernández (34'), Christian Reyes (54') y Fernando Lesme (77') concretaron para la remontada.



De no ser por el portero Bayron Mora, los de casa pudieron haber anotado más goles.

Al 90' se marchó expulsado Lesme por acumulación de tarjetas amarillas.

Con buen fútbol ofensivo y con contundencia, Liberia tumbó al campeón y ahora está en semifinales de la Copa.

El Municipal Liberia ahora esperará al vencedor de la serie entre el Deportivo Saprissa y la Asociación Deportiva Carmelita, que marcha 6-0 a favor de los morados.

