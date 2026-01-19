Guadalupe Fútbol Club
Guadalupe FC respira un poco con victoria ante Liberia
Los guadalupanos consiguen sumar en su lucha por salir del sótano.
Guadalupe FC se permitió darse un respiro en apenas la segunda fecha del Torneo de Clausura 2026 tras vencer sorpresivamente 2-1 a Liberia en su propia cancha.
Los guadalupanos consiguieron tres puntos de oro en su lucha por salir del sótano gracias a los goles del eterno Marvin Angulo desde el punto de penal al minuto 32 y de John Jairo Ruiz al 62’.
Antes ya había marcado el conjunto liberiano por intermedio de Fernando Lesme al minuto 20.
La remontada le permite a los josefinos despegarse un poco de los últimos lugares como lo son San Carlos y Sporting FC, quienes se enfrentaban en el cierre de la jornada.