Guadalupe FC respira un poco con victoria ante Liberia

Guadalupe FC se permitió darse un respiro en apenas la segunda fecha del Torneo de Clausura 2026 tras vencer sorpresivamente 2-1 a Liberia en su propia cancha.

Los guadalupanos consiguieron tres puntos de oro en su lucha por salir del sótano gracias a los goles del eterno Marvin Angulo desde el punto de penal al minuto 32 y de John Jairo Ruiz al 62’.

Antes ya había marcado el conjunto liberiano por intermedio de Fernando Lesme al minuto 20.

La remontada le permite a los josefinos despegarse un poco de los últimos lugares como lo son San Carlos y Sporting FC, quienes se enfrentaban en el cierre de la jornada.



